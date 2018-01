Buurt ongerust over Health & Care Valley op Siesegem 23 januari 2018

02u52 0 Aalst Buurtbewoners van de Siesegemkouter zijn ongerust over de plannen om een Health & Care Valley te ontwikkelen op de Siesegemkouter.

De kouter is een groene zone tussen Aalst en Nieuwerkerken waar de stad al twintig jaar een industrieterrein van wil maken, maar die actiecomités gooiden tot nu toe roet in het eten.





Buurtbewoners kregen vorige week een verslag van een vergadering van het gemeentebedrijf AGSA onder ogen waarin sprake is van de ontwikkeling van een Health & Care Valley, een zone voor zorgbedrijven op de Siesegemkouter.





Buffer

"Het verontrust ons dat we daarin lezen dat de groene buffer tussen de bedrijven en de woningen zes tot vijftig meter zal bedragen. In het verleden circuleerden afstanden van 150 tot 200 meter. Dat is toch een van de grootste bezorgdheden. Ook het idee om de verbindingsweg tussen de wijk Maal en de Siesegemlaan af te sluiten vinden we niet goed. Dan moet iedereen uit deze buurt via de verzadigde wegen van Nieuwerkerken-centrum of de Gentsesteenweg naar Aalst", zegt buurtbewoner Jens Van Landuyt. De buren hebben binnenkort een overleg met schepen Caroline Verdoodt (N-VA) over de problematiek. (RLA)