Buurman houdt carjacker tegen na achtervolging MAN STEELT WAGEN VAN OPRIT EN DUWT 72-JARIGE VROUW UIT RIJDENDE AUTO KOEN BATEN & RUTGER LIEVENS

02u38 0 Foto KBD Jozef naast Kristof die de carjacker overmeesterde. Aalst Kristof Henkens heeft samen met een vriend een carjacker kunnen tegenhouden in de Bredestraat. Jozef Voel (72) en zijn vrouw Jozefien Van Goethem (72) stonden klaar om met de wagen naar de winkel te vertrekken toen plots een vreemde man bij hen op de oprit liep en er met hun wagen er vandoor ging.

De feiten gebeurden vrijdag rond 13.00 uur 's middags in de losweg. Jozef Voel en Jozefien Van Goethem zaten klaar in de wagen om te vertrekken. Jozef keerde nog even terug naar binnen om naar het toilet te gaan. Toen hij opnieuw buiten kwam merkte hij dat er iemand bij hem in zijn tuin liep. "Ik sprak de man er op aan, maar hij reageerde niet. Ik riep nog naar hem wat hij hier deed en plots stapte hij op me af, gaf mij een duw en kroop in mijn auto om er mee weg te rijden", getuigt Jozef. De dertiger reed weg, met Jozefien nog in de auto, in de richting van de Bredestraat. "Ik probeerde de sleutels nog uit het contact te trekken, maar het lukte niet. Uiteindelijk gooide hij me uit de wagen", vertelt Jozefien. De vrouw hield er een gebroken schouder en enkele kneuzingen aan over.





Achtervolging

Jozef was intussen alweer te been en begon meteen om hulp te roepen. Kristof Henkens, die op dat moment in café 't Nief Kieken op bezoek was hoorde het hulpgeroep en zag wat er gebeurde. "Ik was iets vergeten in mijn auto dat ik nog was gaan halen. Toen ik merkte dat iemand om hulp riep zag ik de auto wegrijden en de vrouw er uitvallen. Zonder aarzelen ben ik onmiddellijk met een vriend in de wagen gesprongen en heb de achtervolging ingezet", aldus Kristof. De carjacker was intussen al een eind verder weg en werd niet meteen teruggevonden.





Bekend bij politie

Pas een kilometer verderop troffen ze de carjacker opnieuw aan. De man was tegen een garagepoort gereden van een woning en de wagen kon niet meer verder. De dader zat nog steeds achter het stuur en Kristof ging er meteen op af. "Ik trok de man uit de auto en hield hem in bedwang tot de politie er was. Zij waren gelukkig vrij snel aanwezig en namen de man mee. Blijkbaar stond hij al geseind en was hij bekend bij de politie", gaat Kristof verder.





De carjacking zindert nog steeds na bij het koppel. "Ik ben enorm geschrokken en nog steeds zwaar onder in de indruk. Ik moet nu zes weken rusten om mijn schouder te laten genezen", aldus Jozefien. Ondanks de feiten is het koppel hun redders ook ontzettend dankbaar. "Wij kunnen Kristof en zijn vriend niet genoeg bedanken voor wat zij voor ons gedaan hebben. Ik heb zeker geen schrik om nu met de wagen te rijden, maar we zijn op dit moment wel ons vervoer kwijt", besluit Jozef.