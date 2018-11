Burnt en L’Histoire, samen goed voor 28,5 punten van Gault&Millau Rutger Lievens

05 november 2018

Aalst gaat er culinair op vooruit en dat hebben ook de recensenten van Gaul&Millau opgemerkt. Tien restaurants krijgen 12 punten of meer. Absolute toppers in de stad blijven Kelderman (15/20) en 't Overhamme (15/20). Maar ze krijgen stilaan concurrentie van Laurence Menten en Jason Spinoy, het koppel dat in hetzelfde pand in de Molenstraat L'Histoire (14/20) en Burnt (14,5/20) uitbaat.

Op tien jaar tijd is het aantal restaurants dat voorkomt in de shortlist van Gault&Millau verdubbeld. Ondertussen zijn ze met tien, de restaurants die door Gault&Millau meer dan 12 punten op 20 krijgen. Daarbij twee nieuwkomers: De Frigo (13/20) en Burnt (14,5/20). Restaurants Albatros (13/20) en L’Histoire32 (14/20) krijgen een punt meer dan vorig jaar. Er beweegt dus duidelijk iets in de Aalsterse keukens.

Het opvallendste verhaal valt op te tekenen in de Molenstraat. Jason Spinoy en Laurence Menten halen met Burnt 14,5 op 20. Het koppel startte pas dit jaar met Burnt, na een trip naar Japan. Wie komt eten, zit aan de toog en kan Jason zien koken aan de barbecue. De gerechten worden bereid op een Konro, een Japanse barbecue, net zoals in de Yakitori-restaurants daar.

“28,5 op 40, in hetzelfde pand, dat is mooi hé”, zegt Jason, terecht trots. “Het was de bedoeling met Burnt nog een stapje verder te gaan dan wat we met L’Histoire32 doen. We zijn blij dat de mensen van Gault&Millau het lekker vonden”, zegt hij. Burnt is waarmee ze verder willen gaan in de toekomst. “Op korte termijn verandert er niks, maar op langere termijn willen we ons focussen op Burnt, op een locatie in de regio Aalst, maar meer op de rand, dichterbij de natuur. Het doel? Voor kleinere groepen eten klaarmaken.”