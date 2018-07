Burgemeestersplein moet veiliger voor fietsers Rutger Lievens

17 juli 2018

13u33 0 Aalst De omgeving van het Burgemeestersplein in Aalst wordt veiliger voor de fietser. Het plein is op dit moment een drukke autoweg waar je als zwakke weggebruiker goed moet opletten. De stad besliste om een aantal kleine ingrepen uit te voeren ter hoogte van het Burgemeestersplein zodoende het doorgaand fietsverkeer veiliger te maken.

"Na de aanleg van het fietspad in de Erembodegemstraat en de Désiré De Wolfstraat maken meer en meer fietsers en voetgangers de oversteekbeweging op het burgemeestersplein richting het centrum van Aalst", zegt Dylan Casaer (Lijst A), schepen van Mobiliteit. “We willen het kruispunt tussen de Frédéric van der Nootstraat en de Felix De Hertstraat op korte termijn veel veiliger maken voor de fietser mits een aantal kleine ingrepen. Zo trekken we het fietspad van de Désiré De Wolfstraat door tot aan de oversteekplaats tussen Felix De Hertstraat en de Frédéric van der Nootstraat”, zegt hij. “Automobilisten zullen de Frédéric van der Nootstraat niet meer kunnen inrijden vanop het Burgemeestersplein komende van het kruispunt met de Van Langenhovestraat. Daardoor kan de voorsorteerstrook er verdwijnen. In plaats daarvan komt er een beveiligd rusteiland voor fietsers en voetgangers”.

Op verschillende plaatsen wordt de doorgang voor automobilisten versperd door het plaatsen van paaltjes. "Zo is de Frédéric van der Nootstraat niet meer te bereiken via de afslag aan de Désiré De Wolfstraat. Ook de verbinding tussen Désiré De Wolfstraat en de Eugeen Bosteelsstraat wordt geknipt: Hier komen fietsenrekken voor buurtbewoners”, aldus Casaer. "Ter hoogte van de Felix De Hertstraat wordt de doorgang van de ventweg richting Parklaan afgesloten voor voertuigen. Fietsers kunnen op die manier veilig de oversteek maken zonder extra verkeer te moeten kruisen”, zo verduidelijkt Casaer.

De ingrepen voor een veiliger omgeving voor fietsers en voetgangers worden geraamd op 10.500 euro, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A). "Alles gebeurde in nauw overleg met buurtbewoners en wegbeheerder AWV. Het gaat in eerste instantie om een proefopstelling die na drie en zes maand zal worden geëvalueerd”, zo stelt Van De Steen (lijst A). “In een volgend, finaal ontwerp willen we de groenstroken groter en mooier, zodat het plein er niet alleen veiliger maar ook leefbaarder en aangenamer wordt.”