Burgemeesters sturen brief naar VRT over Ronde 01 februari 2018

02u51 0 Aalst Het ziet ernaar uit dat net als vorig jaar de passage van de Ronde van Vlaanderen door Aalst, Erpe-Mere, Herzele en Zottegem niet te zien zal zijn op televisie en daarom hebben de burgemeesters een brief gestuurd naar de VRT.

"De brief is ondertekend door de gedupeerde partnersteden", zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot op de gemeenteraad van Aalst. "VRT had eerder beloofd om de volledige Ronde uit te zenden, maar vorig jaar kwam de openbare omroep daarop terug. Niet omdat het technisch niet mogelijk is - ze zonden wel de tocht van Ruben Van Gucht uit - maar omwille van besparingen en vakbondsacties", zegt ze. Bij de VRT bevestigen ze dat ze de brief hebben ontvangen. "We zullen daarop antwoorden, maar we kunnen daar momenteel geen details over kwijt", zegt woordvoerder Hans Van Goethem.





20.000 euro

Op de gemeenteraad vertelde Ilse Uyttersprot (CD&V) ook dat de stad 20.000 euro zal betalen aan Flanders Classics in ruil voor de doortocht van de Ronde. De stad moet dan geen VIP-tickets meer verkopen. Daar is kritiek op van de oppositie. "De stad communiceerde eind 2016 met veel show dat de doortocht van de Ronde een budgetneutrale operatie zou zijn. De verplicht af te nemen 150 VIP-tickets zouden gemakkelijk doorverkocht worden. De praktijk gaf een ander resultaat", zegt sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte. "De eerste doortocht ging gepaard met kinderziektes en de de stad raakte slechts tien VIP-kaarten kwijt. De rest werd verloot. De kost van 34.500 euro werd dus quasi volledig gedragen door de stadskas. De stad heeft maanden de tijd gehad om na te denken hoe ze de VIP-tickets voor de editie 2018 kon verkopen om van de doortocht van de Ronde een budgetneutraal evenement te maken", zegt Van de Putte. (RLA