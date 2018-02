Burgemeester ziet humor in filmpje 'De Ideale Wereld' 17 februari 2018

02u47 0 Aalst Televisieprogramma De Ideale Wereld heeft na Aalst carnaval nog voor een opvallend filmpje gezorgd.

Drie medewerkers verkleedden zich als carnavalisten en vulden een wagen vol materiaal dat weg mocht, met de bedoeling het te dumpen tijdens carnaval. Dan wordt er namelijk wel vaker afval achtergelaten. Burgemeester Christoph D'Haese onthoudt vooral het ludieke van de actie. "Het is hun stijl om filmpjes te maken. Op een ludieke manier kaarten ze een probleem aan en ik zag er de humor wel van in. Ik wil trouwens nogmaals benadrukken dat ons afval dit jaar sterk is gedaald, want we sensibiliseren er al jaren op. Ik kon het filmpje dus wel smaken. Al was het beter geweest als ze hun eigen materiaal zelf weer hadden opgeruimd", zegt D'Haese





Het verhaal heeft wel nog een keerzijde. Een Aalstenaar struikelde tijdens het feest over de koelkast en brak hierbij zijn sleutelbeen. Hij moest intussen geopereerd worden en kon de actie niet echt smaken. "Als er mensen zijn die door het materiaal gewond zijn geraakt, moeten ze zeker klacht indienen. Wij kunnen hen helpen en zijn hiervoor verzekerd. Wie de grap heeft uitgehaald, moet natuurlijk de gevolgen dragen en de rekening betalen", besluit D'Haese. (KBD)