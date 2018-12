Burgemeester verbiedt vuurwerk op Oudejaar Rutger Lievens

18 december 2018

17u40 25 Aalst Vuurwerk afsteken op Oudejaar mag niet in Aalst. Wie het toch doet, kan een GAS-boete krijgen. Ook een kerstboomverbranding is niet toegelaten.

“Vuurwerk afsteken is verboden tenzij er door mij als burgemeester een vergunning wordt afgeleverd”, zegt Christoph D’Haese (N-VA). “De omschrijving en vooral het verbod is ondubbelzinnig vastgelegd in artikel 27 van de GAS-codex: het is verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wens­ballonnen op te laten.”

Een boete bedraagt maximaal 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen. Sedert vorig jaar vraagt de burgemeester om voor het welzijn van dieren geen vuurwerk af te steken.

Ook kerstboomverbrandingen zijn niet toegelaten in Aalst. “Ilva haalt gratis de kerstbomen op en laat die verhakselen en composteren. Is die dag al voorbij, dan kan je met je boom ook naar het containerpark aan de daar geldende gebruikelijke voorwaarden”, zegt de burgemeester.