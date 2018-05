Burgemeester schrijft boek 'Kunnen Aalstenaars wereld redden?' 02 mei 2018

02u34 3 Aalst Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) stelt op 4 en 5 mei zijn boek 'Kunnen Aalstenaars de wereld redden?' voor in cultuurcentrum De Werf.

"In 'Kunnen Aalstenaars de wereld redden?' verneemt de lezer dat de culturele en maatschappelijke invloeden van Aalst op de rest van de wereld even talrijk zijn als zandkorrels in de woestijn. Met dit visueel genietboek wil ik - uiteraard met een fikse knipoog in woord en beeld - de stedelingen mijner dromen finaal de prominente plaats in de geschiedenisboeken geven die ze verdienen", zegt burgemeester D'Haese.





"Het boek staat vol originele invalshoeken, verrassende wetenswaardigheden en bijwijlen hilarische anekdotes van Bekende Aalstenaars of toch van mensen die zich de Aalsterse mentaliteit eigen hebben gemaakt."





Coauteur was Tom Van Den Troost, art-director was Geert De Wolf. Op 4 en 5 mei wordt het boek met een theatervoorstelling voorgesteld.





Reserveren kan door een e-mail te sturen naar christoph.dhaese@aalst.be, een ticket kost 19 euro. De opbrengst van deze avond gaat naar het goede doel.





(RLA)