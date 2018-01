Burgemeester laat oude Lidl ontruimen 300 PERSONEN MOETEN GEBOUW VERLATEN WEGENS TE ONHYGIËNISCH EN NIET BRANDVEILIG KOEN BATEN

22 januari 2018

02u31 0 Aalst Op de Brusselsesteenweg in Erembodegem heeft de politie, met toestemming van burgemeester Christoph D'haese, de oude Lidl laten ontruimen. 300 Afrikanen hielden er een rouwmaaltijd, terwijl er maar een vergunning is voor maximum 50 personen. Het is niet de eerste keer dat er feesten plaats vinden waar te veel personen op aanwezig zijn.

Het was zaterdagnamiddag dat het 'feest' begon in de oude supermarkt langsheen de drukke steenweg. Heel wat mensen, afkomstig uit het Brusselse, zakten af naar Aalst om een rouwmaaltijd te houden voor iemand die overleden was. Plots kwamen er heel wat wagens toe die zich parkeerden waar ze maar konden, ook op parkings van andere winkels die open waren. Ze gingen het gebouw binnen en ook buiten was er heel wat bedrijvigheid. Enkele buurtbewoners verwittigden hierop de politie, die samen met de burgemeester en de Federale Reserve van de politie ter plaatse kwamen om het pand volledig te ontruimen. "In december van vorig jaar hadden we de eigenares al een exploitatieverbod opgelegd. Het pand is niet geschikt om zoveel mensen te ontvangen. Het is er onhygiënisch en er is geen brede doorgang om naar buiten te gaan wanneer er brand is", vertelt burgemeester Christoph D'haese.





Niet geschikt voor feesten

De ontruiming verliep zonder enige problemen en iedereen vertrok onmiddellijk weer huiswaarts richting Brussel. "Sommige aanwezigen vertelden ons zelf dat we groot gelijk hadden. 'Vous avez raison', zeiden ze. Het gebouw heeft handelspand als bestemming, het is dus niet geschikt om feesten te geven voor zo'n grote hoeveelheid mensen", klinkt het. "Men veegt zijn voeten aan het verbod en daarom was een duidelijk signaal zeker nodig. Het advies van politie en bevoegde instanties moet opgevolgd worden, zo simpel is het", aldus D'haese.





Situatie meer dan beu

Ook de buurtbewoners keuren de actie van de politie goed en hopen dat het nu voor eens en altijd zal stoppen. "In het verleden hebben wij al meermaals overlast gehad van eten dat hier buiten weggegooid wordt en ratten aantrekt. Ze urineren ook tegen onze gevels wat zorgt voor een enorme stank en 's nachts roepen ze tegen elkaar op straat vlak onder onze slaapkamer", aldus een buurtbewoner. "Wij zijn het lawaai en de overlast meer dan beu en hopen dat de eigenares het nu eindelijk begrijpt", klinkt het. De burgemeester en de politie zullen de situatie alvast nauwlettend in de gaten houden. Niemand werd gearresteerd na de feiten en er vielen geen gewonden.





