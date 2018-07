Burgemeester D'Haese: "Prinsenverkiezing ook volgend jaar in Flora" Rutger Lievens

18 juli 2018

12u00 16 Aalst "De prinsenverkiezing van volgend jaar kan dan toch plaatsvinden in de Florahallen." Dat bericht hebben schepen Ann Van De Steen (Lijst A), schepen Caroline Verdoodt (N-VA) en burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) woensdag de wereld ingestuurd. Een goede zaak, want de plannen voor een verkiezing in een grote tent op de Keizershalparking lagen al op tafel.

Er zijn intussen al drie namen bekend van kandidaten voor de prinsenverkiezing van volgend jaar: Bart De Meyst, Massimo Semeraro en Michel Cleemput. De vraag was evenwel niet wie er optreedt, maar waar ze dat op 26 januari 2019 zullen doen. Patrick Koster, één van de eigenaars van de Florahallen, wou de zaal immers afbreken om eindelijk aan zijn bouwontwikkeling te beginnen. Maar de stad koos voor de onderhandeling en vroeg de eigenaars om toch nog even te wachten met de sloopwerken.

Ondanks die onderhandelingen werd er intussen wel al gezocht naar alternatieve locaties, zo bevestigt Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen. Eén van de voorstellen was om uit te wijken naar de Oktoberhallen in Wieze. "Maar daar heeft het Feestcomité zich tegen verzet", zegt Verleysen. "De Oktoberhallen zijn niet beschikbaar op 26 januari. Er werd ook gedacht aan een grote tent voor vierduizend fans op de Keizershalparking. We zochten een oplossing op langere termijn, tot de nieuwe evenementenhal aan de Tragelsite er in 2021 zal staan. Maar nu blijkt dat het toch in de Florahallen kan, moeten we waarschijnlijk elk jaar evalueren."

Woensdagavond kwam er een mail van het kabinet van schepen Ann Van De Steen, met daarin de melding dat de deal beklonken was en dat de prinsenverkiezing ook in 2019 nog kan plaatsvinden in de Flora aan de Albrechtlaan in Aalst. "Gezien de evenementenhal aan de Tragelsite volgend jaar nog niet in gebruik genomen kan worden, namen schepenen Ann Van De Steen en Caroline Verdoodt contact op met de eigenaar van de Florahallen", staat in het persbericht te lezen. "Hij gaf zijn toestemming om ook in 2019 de verkiezing van Prins Carnaval te laten plaatsvinden in de Florahallen, en dat op zaterdag 26 januari."

Burgemeester Christoph D'Haese is tevreden. "Dit betekent dat de prinsenverkiezing op Aalsters grondgebied kan plaatsvinden, en dat vinden we toch belangrijk", zegt hij. "De afbraak van de Florahallen zou pas na de verkiezing beginnen. Er hoeft dan ook geen zoektocht naar alternatieven opgestart te worden."

Vanaf 2021 verhuist de prinsenverkiezing definitief naar de nieuwe evenementenhal op de Tragel, waar ook Okapi Aalstar basketbalwedstrijden zal afwerken. De schreeuw om een deftige evenementenhal in Aalst is intussen al enkele decennia oud. Jurgen Cooman, Prins Carnaval 2009, won de prinsenverkiezing nog met het liedje 'Florablommekei', dat de hele problematiek rond een zaal voor carnaval mooi beschrijft.