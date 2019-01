Burgemeester D’Haese (N-VA) opent restaurant, al staat hij er voorlopig niet zelf achter de kookpotten Rutger Lievens

10u03 0 Aalst Start burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) binnen enkele jaren een nieuwe carrière als kok? Het pand op de hoek van de Arbeidstraat en Keizersplein staat al een tijdje leeg, maar is eigendom van D’Haese. Hij wil er in juni een restaurant openen waar je culinaire maaltijden kan afhalen.

Ooit was er danscafé Cocoon, later werd het restaurant So en daarna brasserie Kamiel. Nu wil burgemeester Christoph D’Haese er zelf een restaurant beginnen. Daarmee gaat hij Matthias De Ridder achterna, schepen in Aalst voor N-VA en uitbater van restaurant De Frigo.

D’Haese zegt dat hij het concept, een zaak waar je culinaire maaltijden kan kopen tegen een betaalbare prijs, heeft bedacht, maar nog niet zelf achter de kookpotten zal staan. “Dat is misschien iets voor later”, zegt Christoph D’Haese, zelf iemand die houdt van lekker eten.