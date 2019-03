Burgemeester D’Haese (N-VA): “Niemand kan ons recht op humor afnemen, ook Unesco niet” Rutger Lievens

22 maart 2019

16u50 18 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) betreurt dat er bij Unesco zal gediscussieerd zal worden over het schrappen van Aalst carnaval van de Unesco-werelderfgoedlijst.

“Zopas nam het stadsbestuur van Aalst met verwondering kennis van het wereldvreemd voornemen van Unesco om carnaval te schrappen van de lijst van werelderfgoed, of tenminste van de discussie die men daarover wil voeren. Uiteraard bertreuren wij deze stellingname”, zegt Christoph D’Haese (N-VA), burgemeester van Aalst. “We herhalen, voor zover nodig, dat het nooit de intentie van de Aalsterse carnavalisten is om mensen of bevolkingsgroepen doelbewust te kwetsen. Het behoort tot het wezen van carnaval om te spotten met alles en iedereen, en daarbij worden in die specifieke context over alle mogelijke onderwerpen karikaturen gebruikt. Aalstenaars zijn geen antisemieten, wel integendeel.”

Volgens D’Haese zal Aalst carnaval altijd blijven wat het is, wat Unesco ook beslist. “Luidens de definitie van Unesco is werelderfgoed cultureel en erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar. Voor Aalstenaars zal het dat altijd blijven, wat de beslissing van de Unesco finaal ook moge zijn”, zegt hij. “Dit neemt niet weg dat ik als burgemeester in een schrijven aan Unesco een en ander zal verduidelijken, in de hoop de organisatie volledig te informeren, tot redelijkheid aan te zetten en tot de juiste inzichten te brengen. Ja, er bestaat nog een recht op humor in Aalst en in Vlaanderen. Anderen kunnen ons dat niet afnemen.”