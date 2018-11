Burgemeester D’Haese: “Er is geknoeid in het Bende-dossier, volgend jaar een Witte Mars met nog meer volk?” Rutger Lievens

15 november 2018

19u25 0 Aalst Komt er volgend jaar een nieuwe Witte Mars? Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) denkt dat het misschien nodig zal zijn nu een oud-magistraat uit de biecht klapt over manipulaties in het onderzoek. De man zegt anoniem dat bepaalde huiszoekingen niet mochten worden uitgevoerd van de minister van Justitie.

Een voormalig Brussels magistraat zegt in een brief dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel gesaboteerd is door Justitie zelf. Hij wou in de jaren 90 onderzoeken of er een link was tussen de Bende en de CCC. Hij zegt daarin gehinderd te zijn, onder meer door toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck. Die zegt echter altijd correct gehandeld te hebben.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) denkt dat als Justitie zo voortdoet, er volgend jaar een tweede Witte Mars zal komen met veel meer volk. “‘Er is geknoeid met het Bende-onderzoek’. Een bewering die nu al vele jaren nadrukkelijk wordt geopperd, vanuit diverse bronnen, en die ‘vaneigens’ juist is. Vandaag brengen VTM Nieuws & TV Oost verklaringen van een voormalige magistraat die in dezelfde lijn liggen. U leest het goed: geen krantenjongen, maar een magistraat die werkte in het onderzoek!”, zegt D’Haese.

“Het is stilaan een open deur intrappen, en ik stelde het vorige week nog tijdens de 9 november-herdenking, maar de manier waarop dit onderzoek werd en wordt gevoerd is absurd, niet ernstig en bovenal onrespectvol jegens de slachtoffers en de nabestaanden. De manipulaties moeten stoppen. Laat ons de druk op de ketel houden. Volgend jaar een Witte Mars in Aalst met nog veel meer deelnemers dan de succesvolle mars van vorige week? Aalst vergeet je nooit...”

‘Er is geknoeid met het Bende-onderzoek’. Een bewering die nu al vele jaren nadrukkelijk wordt geopperd, vanuit diverse bronnen, en die ‘vaneigens’ juist is. Vandaag brengen VTM Nieuws & TV Oost verklaringen van een voormalige magistraat die in dezelfde lijn liggen. U leest het goed: geen krantenjongen, maar een magistraat die werkte in het onderzoek! Het is stilaan een open deur intrappen, en ik stelde het vorige week nog tijdens de 9 november-herdenking, maar de manier waarop dit onderzoek werd en wordt gevoerd is absurd, niet ernstig en bovenal onrespectvol jegens de slachtoffers en de nabestaanden. De manipulaties moeten stoppen. Laat ons de druk op de ketel houden. Volgend jaar een Witte Mars in Aalst met nog veel meer deelnemers dan de succesvolle mars van vorige week? Aalst vergeet je nooit...