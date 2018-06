Burgemeester Christoph D'Haese weer thuis 02 juni 2018

02u53 0 Aalst Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) is sinds vrijdag terug thuis na een verblijf van een week in het OLV-ziekenhuis van Aalst. Daar onderging hij een dringende medische ingreep.

"De eerste signalen na de ingreep zijn goed, de burgemeester is aan de beterhand", aldus het kabinet van de burgemeester. Er volgen de komende weken nog enkele testen, maar normaal gezien zal burgemeester D'Haese na een revalidatie opnieuw in topvorm het schepencollege kunnen leiden en de rest van de verkiezingscampagne kunnen verderzetten. "Maandag zal Karim Van Overmeire nog het schepencollege voorzitten, ter vervanging van de burgemeester. Daarna zal geëvalueerd worden hoe het gesteld is met de gezondheid van de burgemeester en van zodra het kan, keert hij terug", luidt het. (RLA)