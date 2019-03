Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) na Vismooil’n-incident: “Haatmails blijven binnenstromen, 100 tot 200 per dag” Rutger Lievens

12 maart 2019

13u45 6 Aalst De storm rond De Vismooil’n lijkt ondertussen te gaan liggen, toch blijft Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) haatmails ontvangen. Dat kan de burgemeester niet op andere gedachten brengen. “Ik zal Aalst carnaval blijven verdedigen, tot bij Unesco als het moet”, zegt hij.

Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) kreeg de voorbije week de wind van voor van de Europese Commissie, Unesco en de Joodse gemeenschap van over de hele wereld. De Vismooil’n gingen als Joden in de stoet, wat vanuit Joodse hoek antisemitisch en racistisch werd bestempeld. De burgemeester van Aalst verdedigde de carnavalisten. De storm lijkt ondertussen te gaan liggen, maar de haatmails blijven binnenstromen bij de burgemeester. “Ik krijg elke dag nog altijd 100 tot 200 haatmails”, zegt D’Haese, maar voor carnaval van 2020 zal er niks veranderen. Geen censuur dus. “De Europese Commissie, die kritiek op ons carnaval had, noem ik wereldvreemd. Ze hebben weinig kennis van de Vlaamse en Aalsterse humor. Mag Vlaanderen nog iets van zijn eigenheid behouden?”

Wat als Unesco Aalst zou schrappen van de lijst van het werelderfgoed? “Dat zou onoordeelkundig zijn”, zegt de burgemeester. “Mochten ze dat van plan zijn, hoop ik dat we een faire kans krijgen om ons daar te verdedigen en alle argumenten op tafel te leggen”, zegt hij.