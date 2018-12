Burgemeester bevestigt: akkoord tussen N-VA, Open Vld en CD&V Rutger Lievens

05 december 2018

17u46 9 Aalst Er is een akkoord tussen N-VA, CD&V en Open Vld om samen Aalst de komende zes jaar te besturen. Christoph D’Haese (N-VA) pokerde de voorbije dagen, maar haalt wel vijf schepenzetels binnen. CD&V krijgt twee schepenen, Open Vld één. “Het wordt een rechts beleid, met extra klemtonen op veiligheid en identiteit”, zegt de burgemeester.

Het was Stratego voor gevorderden, het politiek spel in Aalst de voorbije dagen. Na heisa op de gemeenteraad vorige week werd CD&V - dat aanstuurde op drie schepenzetels in plaats van twee - van de onderhandelingstafel verbannen. D’Haese contacteerde sp.a en Lijst A. Die eerste partij liet snel weten dat onderhandelen geen zin had. Lijst A wilde zich wel constructief opstellen, maar het bleef bij een aftastend gesprek.

Te nemen of te laten

Ondertussen deed de lokale CD&V-fractie een knieval: de forse kritiek van gemeenteraadslid Bart Van Lysebeth vorige gemeenteraad, het zou tot het verleden behoren. Ondertussen werd nationaal voorzitter Wouter Beke ingeschakeld om D’Haese te overtuigen CD&V weer aan de onderhandelingstafel toe te laten. Volgens een bron waren er sinds de gemeenteraad van vorige week geen gesprekken meer tussen de lokale CD&V en N-VA, tot vandaag. “De onderhandelaars van CD&V kregen een finaal document te zien, te nemen of te laten. Anders zou Lijst A er weer worden bijgehaald”, klinkt het.

Op de knieën

CD&V ging op de knieën en legde zich neer bij de twee schepenzetels. De handtekeningen werden gezet en tegen de late namiddag kregen de gemeenteraadsfracties van de partijen de uitnodiging om ‘s avonds te vergaderen. Zowel bij CD&V, Open Vld en N-VA zijn er vergaderingen waarbij het bestuursakkoord onder de loep wordt genomen.

Bij Lijst A vernemen ze via de pers dat er een akkoord is. “We blikken terug op twaalf mooie jaren, waarin we alles hebben gegeven voor onze stad en onze dorpen. We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur de plannen voor Aalst verder zal uitrollen en zullen er met een waakzaam oog vanuit de oppositie op toezien dat dit beleid nauwgezet wordt voortgezet”, aldus Ann Van De Steen (Lijst A).

Veiligheid en identiteit

Ondertussen communiceerde Christoph D’Haese dat er een akkoord is. “‘t is gebeurd... De nieuwe bestuursmeerderheid voor Aalst is een feit. Met trots mag ik de nieuwe coalitie aankondigen, bestaande uit N-VA, CD&V en Open Vld - met 26 zetels op 43 een duidelijke en werkbare meerderheid”, aldus D’Haese. “Ik kan alvast verklappen dat het inhoudelijke bestuursakkoord, dat morgen uitgebreid wordt toegelicht door de coalitiepartners, bijzonder ambitieus is. We leggen, zoals de Aalstenaar heeft aangegeven, extra klemtonen inzake veiligheid en identiteit.”

De negen namen van het volgende schepencollege zullen zonder tegenbericht de volgende zijn: Christoph D’Haese (N-VA, burgemeester), Sarah Smeyers (N-VA), Karim Van Overmeire (N-VA), Mia De Brouwer (N-VA), Matthias De Ridder (N-VA), Caroline Verdoodt (N-VA), Ilse Uyttersprot (CD&V), Katrien Beulens (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).