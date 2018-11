Burgemeester Aalst stuurt sms naar coalitiepartner CD&V: “Zoek u maar een andere job” en nodigt sp.a uit voor gesprekken Ligt CD&V uit onderhandelingen in Aalst? Rutger Lievens

29 november 2018

10u42 2 Aalst Komt er een ‘Bourgondische’ coalitie in Aalst, net zoals in Antwerpen? Na de felle discussie tussen de huidige meerderheidspartijen N-VA en CD&V over de politiebegroting op de gemeenteraad dinsdag, stuurde burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) een sms naar de onderhandelaars van CD&V: “Zoek u maar een andere job”. Gisteren waren er al gesprekken met Sam Van de Putte (sp.a) en Ann Van de Steen (Lijst A).

Anderhalve maand na de verkiezingen is er nog altijd geen coalitie. Terwijl er altijd van uit werd gegaan dat N-VA, Open Vld en CD&V er wel gingen uitkomen, lijkt het er nu toch op dat er een serieuze breuk is tussen N-VA en CD&V.

CD&V is na zes jaar constructieve meerderheid onder burgemeester D’Haese kiezers verloren en dat doet pijn. Kopvrouw Ilse Uyttersprot haalde in 2012 nog meer dan 5.000 stemmen en zakte nu onder de 3.000 stemmen. In het achterhoofd speelt de score van Open Vld mee, want die partij verloor vanuit de oppositie ook stemmen aan N-VA. CD&V zit zo met een dilemma: als constructief meewerken in de meerderheid niet werkt, en in de oppositie zitten ook niet, misschien dan maar oppositie voeren vanuit de meerderheid?

Wisselmeerderheid met Vlaams Belang

Afgelopen dinsdag was daar een mooi voorbeeld van. Er was een ongezien harde discussie tussen burgemeester Christoph D’Haese en CD&V, die gemeenteraadslid Bart Van Lysebeth de mening van de partij liet verkondigen. Uiteindelijk werd de politiebegroting goedgekeurd, maar met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Ook al ongezien. Open Vld en CD&V onthielden zich van de stemming.

Na de gemeenteraad was D’Haese woedend op CD&V. “Hij heeft een sms gestuurd naar Uyttersprot en Beulens. ‘Zoek u maar een andere job’”, zegt een insider. Tegelijk legde D’Haese contacten met Lijst A van Ann Van de Steen en sp.a van Sam Van de Putte. Gisteren was Sam Van de Putte op het stadhuis, volgens sommige bronnen om af te toetsen wat er mogelijk is.

Bourgondisch of Zweeds?

Een Zweedse coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld heeft een meerderheid van 26 zetels op 43. Een Bourgondische coalitie tussen N-VA, Open Vld, Lijst A en sp.a heeft een meerderheid van 25 zetels. Dé vraag is in hoeverre D’Haese alles meent. “Doet hij dit om CD&V op de knieën te krijgen? Of heeft hij orders gehad van Bart De Wever om waar het kan het voorbeeld van de Bourgondische coalitie te volgen?”, vraagt een bron zich af.