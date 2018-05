Buren Onegem verzamelen 15 zakken zwerfvuil 23 mei 2018

De bewoners van de Onegem in Aalst hebben een opruimactie georganiseerd in hun eigen straat.





"In anderhalf uur haalden 21 vrijwilligers maar liefst 15 zakken zwerfvuil bijeen over een afstand van zo'n 1150 meter. Naast veel blik en plastic vonden we ook heel wat ander afval. Van lege champagne- en ginflessen tot voorverpakt stokbrood, een bak olijven, een popcorndoos en zelfs lege drugszakjes", zeggen de geëngageerde buren.





Organisator Lieve Bequé is tevreden met het resultaat. "We wisten dat er veel afval in de grachten lag, maar zoveel? In februari had ik al een melding gemaakt bij de stad Aalst over het toenemende zwerfvuil in onze straat. Omdat er geen reactie kwam, heb ik in maart ook nog eens foto's nagestuurd, maar ook dat leverde geen resultaat op. Toen ik op de radio de reclamespot van mooimakers.be hoorde, besloot ik om dan maar zelf een actie op te zetten. Mijn buren waren meteen enthousiast. En kijk wat een resultaat!"





