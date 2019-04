Bulgaarse jongeren bezoeken De Horizon, eind dit jaar gaan leerlingen van De Horizon naar Bulgarije Rutger Lievens

08 april 2019

De Horizon verwelkomde afgelopen week een groep Bulgaarse jongeren met een beperking en hun begeleiders. Het bezoek kadert in een uitwisselingsproject. Eind dit jaar gaat een Aalsterse delegatie naar Bulgarije.

Aalst en de Bulgaarse stad Gabrovo hebben al jaren een vriendschappelijke relatie. Nieuwerkerkenaar Willy Van Impe is zelfs ereconsul voor de republiek Bulgarije. Zijn vzw Mensen Dienen Bulgarije zet zich in voor sociale projecten in Bulgarije. Soms worden er hulpgoederen naar Bulgarije gezonden, dit keer was er een uitwisselingsproject voor jongeren en volwassenen met een beperking.

De Bulgaren verkenden onder meer Aalst en Gent en kregen enkele creatieve workshops in De Horizon in Aalst. “In oktober sturen we een delegatie van Aalst met onze jongeren naar Bulgarije, onze leerlingen kijken er enorm naar uit”, aldus de begeleiders in De Horizon.