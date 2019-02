Buddywerking voor vluchtelingen krijgt Groene Pluim Rutger Lievens

02 februari 2019

13u01 0 Aalst De Groene Pluim 2019 gaat naar Buddywerking Vluchtelingen in Aalst. Een eervolle vermelding ging naar de vijf andere genomineerden: Rik Van Woensel (postuum), Broeiklas vzw, Werkgroep Stop De Armoede, Buurtcomité Leefbaar Maal, Natuurpunt vzw.

“In de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen is er geen plaats voor uitsluiting en discriminatie”, zei Groen-voorzitter Peter Van Hove. “Organisaties die deze doelstellingen nastreven moeten worden ondersteund en hun kritisch-constructieve blik op het beleid moet worden omarmd en gestimuleerd. Alle genomineerden dragen sterk bij tot meer ecologische en sociale rechtvaardigheid in onze stad.”

De leden van Groen nomineerden aanvankelijk 6 personen of organisaties en het brede publiek duidde via een online poll de winnaar aan. Het was Michiel Van Opdenbosch van de Buddywerking die de Groene Pluim ontving uit handen van Europees lijsttrekker Petra De Sutter. “Dit is een grote opsteker voor het werk van alle buddies”, zegt een fiere Van Opdenbosch. “Door samen met onze mensen op uitstap te gaan, door hen te begeleiden naar het verenigingsleven, door mee te helpen zoeken naar werk en naar een woning, door hen te helpen met allerlei praktische dingen vinden ze aansluiting met onze stad.”