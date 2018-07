Bruno Buyl is de nieuwe beloftencoach bij Eendracht Aalst Rutger Lievens

23 juli 2018

14u50 0 Aalst Eendracht Aalst heeft een nieuwe beloftencoach te pakken en het is een bekende streekgenoot: Bruno Buyl.

"De gevierde spits was actief bij Hamme en Gent-Zeehaven en was van 2013 tot 2015 al eens werkzaam op Zandberg in Aalst", zegt Eendracht Aalst. "In zijn eerste seizoen had Buyl de U17 onder zijn hoede waarna hij goede resultaten boekte met de beloften. Bruno kent dan ook alle namen binnen de operationele en sportieve werking bij Eendracht Aalst. Hij zal dus snel geïntegreerd zijn. Het laatst was hij in de Eerste Amateurliga aan de slag bij Hamme, eerst als assistent en vervolgens als hoofdcoach", aldus Eendracht.