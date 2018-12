Bruno breekt record in spaghettirestaurant: 2,4 kilo (!) spaghetti in 7 minuten 56 seconden Rutger Lievens

24 december 2018

11u31 11 Aalst Bruno Bodson uit Melle heeft de The Wall of Fame van spaghettirestaurant Mister Spaghetti in Aalst gehaald met een indrukwekkende prestatie: hij at 2,4 kilogram spaghetti in 7 minuten en 56 seconden. Nooit at een klant van Mister Spaghetti de 2,4 kilo sneller uit. Het vorige record stond op naam van een Amerikaan gespecialiseerd in eetwedstrijden.

Restaurantketen Mister Spaghetti heeft voor de klanten met een grote maag de XL-challenge. De uitdaging: binnen de 30 minuten een reuzenspaghetti van 2,4 kilo naar binnen spelen. Wie erin slaagt moet de spaghetti niet betalen en voor de echt snelle eters wacht er eeuwige roem.

Ervaren eter

Met Bruno Bodson uit Melle kwam er een man met al wat eetervaring binnen in de Mister Spaghetti van Aalst. In 2014 had hij als eens een hamburgerrecord verbroken bij Herbie’s in Knokke-Heist. Toen at hij een hamburger van 2 kilogram op, het equivalent van 13 hamburgers van 100 gram en 26 sneden kaas. Eerder dit jaar sloeg de recordjager nog eens toe in frituur Siske in Roeselare. In minder dan 11 minuten at hij een hamburger van 1,2 kilogram, een lokaal record.

“Ik probeer soms eetrecords te verslaan. Dit keer had iemand mij op de hoogte gebracht van de XL-challenge in Mister Spaghetti. Het record stond op naam van een Amerikaan, een ‘professioneel eter’ die in 2016 in Europa enkele eetrecords op zijn naam had gezet. Het record stond op 8 minuten en 44 seconden, gevestigd bij Mister Spaghetti in Roeselare”, zegt Bruno Bodson.

Na 1 kilo genoeg

Samen met een vriend trok Bruno naar Aalst om zich aan een recordpoging te wagen. “Het was best lekker. Mijn tafelgenoot had na een kwart bord al genoeg en gaf op. Ik had ook al snel genoeg, maar tussen geen honger meer hebben en een volle maag zit nog een verschil. Dus ik at verder. Eerlijk gezegd had ik al na 1 kilo meer dan genoeg, maar ik heb doorgezet”, vertelt Bruno.

Bruno kwam niet onvoorbereid aan de start van de wedstrijd. “24 uur voor de recordpoging en 24 uur erna heb ik niet gegeten”, zegt Bruno. “Na die 2,4 kilo zit je echt wel vol, maar ik ben er niet misselijk door geweest. De pint bier die ik had besteld, heb ik wel laten staan. Die kon er echt niet meer bij.”

2014, Herbie’s, Knokke Heist

Burger van 2kg: 13 hamburgers van 100gram, 26 sneden kaas.

2018, Frituur Siske, Roeselare:

10 min 44 sec, burger van 1,2kg