Bruggen, beter station en nieuw plein FUTURISTISCHE IDEEËN VOOR GROOTSTE DEELGEMEENTE VAN AALST RUTGER LIEVENS

13 april 2018

02u46 0 Aalst Studiebureaus Lola en List hebben enkele opmerkelijke ideeën voor Erembodegem aan de stad Aalst opgelegd. Dat denkwerk moet uiteindelijk uitmonden in een 'Masterplan Erembodegem', die de toekomst van de gemeente zal bepalen.

Erembodegem telt 12.000 inwoners en die krijgen de laatste jaren met nogal wat ongemakken te maken. De stad lijstte de bezorgdheden op. "Parkeren, mobiliteit, de stationsomgeving, maar ook de handelskernen versterken en de gemeente vergroenen - meer groen in de dorpskern bijvoorbeeld door de pastorijtuin open te stellen - het zijn zaken waar de stad moet aan werken", zegt schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (SD&P). "Erembodegem ontwikkelt zich tot stedelijk gebied, het is iets anders dan pakweg Nieuwerkerken of Meldert. Je moet dat op vlak van ruimtelijke ordening ook anders aanpakken."





Nieuw station

De voorstellen van studiebureaus Lola en List ogen ambitieus, om niet te zeggen: futuristisch. Als het van hen afhangt ziet de stationsomgeving er binnen enkele jaren helemaal anders uit. "We zijn ervan overtuigd dat Erembodegem een beter station verdient. Dit nieuwe station kan functioneren als gecondenseerde stedelijke omgeving. We geloven dat het station het nieuwe, multifunctionele, levendige stadscentrum kan worden, direct verbonden met verschillende mobiliteitsvormen", staat er in het rapport van Lola en List. "Het nieuwe station bestaat uit drie nieuwe elementen: twee gebouwen, aan beiden zijden van het spoor, en een publiek plein."





Een ander voorstel gaat over het jaagpad aan de Dender. Die fietsweg zou nog meer moeten uitgebouwd worden als fietssnelweg voor woon-werkverkeer. "De vallei, die in het centrum op 300 meter afstand van het station ligt, heeft de potentie om een belangrijk verlengde van het spoor te worden voor korte en middellange afstanden. Niet alleen voor zondagse tochtjes, maar in eerste instantie voor het dagelijks verkeer", aldus Lola en List. De studiebureaus willen beide oevers meer verbinden. "De belangrijkste en meest concrete actie is om meer bruggen te bouwen. In totaal worden er op vijf strategische plekken bruggen voorgesteld, waarmee de vallei enorm aan betekenis wint op schaal van de stad."





Schepen Ann Van de Steen relativeert. "We hebben hen gevraagd om 'out of the box' te denken en dat is gebeurd. Op basis van deze tekst gaan we nu overleggen met de Erembodegemnaren en hen vragen hoe zij de toekomst zien. Pas als dat is gebeurd, zal er een concreet masterplan uitgewerkt worden. Op 28 april organiseert de stad een infomarkt over het 'Masterplan Erembodegem' voor alle inwoners in sportcomplex Schotte. Inwoners kunnen er doorlopend terecht van 10 tot 17 uur om de toekomst van Erembodegem te bespreken.