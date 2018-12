Brouwerij De Glazen Toren neemt loods achter autokeuring in gebruik KOEN MOREAU en RUTGER LIEVENS

30 december 2018

14u38 2 Aalst Voor de laatste werkdag van het jaar trokken werknemers en sympathisanten van Brouwerij De Glazen Toren uit Erpe-Mere naar een nieuwe loods in Erembodegem. “Om het glas alvast te heffen op onze nieuwe locatie die we in de loop van 2019 in gebruik zullen nemen”, vertelt brouwer Jef Van den Steen. Bier brouwen in Aalst is echter nog niet voor meteen.

In de Watermolenstraat achter de autokeuring in Erembodegem kon de brouwerij voor 400.000 euro een prachtig terrein van 17,50 are aankopen met daarop een loods van 700 vierkante meter en een hoogte van vijf meter. “Een bijzonder mooi toeval. In De Glazentorenweg in Mere mochten we niet meer uitbreiden en dergelijke betaalbare locaties zijn in de regio heel dun gezaaid”, vult Dirk De Pauw aan. Met de hulp van een financieel plan werd werk gemaakt van de aankoop en een toekomstvisie.

Nieuwe machines

“We hebben nieuwe machines besteld en die worden nu op maat gemaakt in Italië en aangepast in Duitsland. Bedoeling is dat die hier tegen eind mei, begin juni aanwezig zijn. Vanaf dan willen we ook in Erembodegem flessen afvullen.” Nieuw daarbij wordt de keuze voor kleinere flesjes van 33 cl Ondinneke en later ook Saison. De komende maanden zal extra hard gewerkt moeten worden. “Vroeger was het hier een schrijnwerkerij. De noden verschillen dan ook nogal. Wij hebben nood aan watertoevoer en waterafvoer op tal van plaatsen, er moet een nieuwe vloer op en de wanden moeten eveneens behandeld worden om te voldoen aan de regelgeving van het Federaal Voedselagentschap.”

Geen verhuis

“Het brouwen blijft in de Glazentorenweg. Erembodegem is een uitbreiding. Wel dromen we er van om dertig jaar na het verdwijnen van Safir Aalst opnieuw aan een eigen artisanale bierbrouwerij te helpen.” Met het oog daarop is er ook een optie om een achterliggend perceel eveneens aan te kopen. “Maar zo ver zijn we nog lang niet. Momenteel verhuren we zelf een deel van onze loods, omdat die veel te groot is voor wat we vandaag nodig hebben.”