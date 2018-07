Brouwerij De Glazen Toren levert Saison tot boven de poolcirkel 07 juli 2018

02u32 0 Aalst Vanaf 1 september zal het bier Saison d'Erpe-Mere in alle Noorse staatsslijterijen te vinden zijn. Om die groei de baas te kunnen, kocht de brouwerij net grond achter de autokeuring in Erembodegem. "Toch blijven we Erpe-Mere trouw", verzekert de brouwerij.

De Noorse markt veroveren, is niet eenvoudig. Toch doet De Glazen Toren dat beetje bij beetje. "De staat heeft in Noorwegen het monopolie op alle alcoholische dranken boven de 3,5 procent. Zij organiseren een 'tender' om merken te selecteren en uit 35 anders saison-bieren werd ons bier gekozen", vertelt brouwer Jef Van Den Steen. Door de selectie van de Saison d'Erpe-Mere verwacht de brouwerij een afnametoename in Noorwegen met een factor vier. "Ons bier was momenteel al in 55 staatsslijterijen te koop, maar dat worden er vanaf september 220. Voortaan is onze Saison dus te vinden tot en met de Noordkaap en staat hij in het rek boven de poolcirkel", glundert Van Den Steen.





Prachtlocatie laten varen

De Glazen Toren blijft groeien en na verschillende pogingen is deze week de compromis getekend voor een nieuwe extra locatie in Aalst. Derde keer goede keer. "Omwille van de dichte bevolking besloten we de prachtlocatie van de kerk van Edixvelde te laten varen. Een poging om een gebouw te kopen in de Lion d'Or Weg draaide uit op een sisser, maar nu vonden we voor 400.000 euro de perfecte locatie van 17,50 are in de Watermolenweg in Erembodegem." Bedoeling is daar tegen januari operationeel te zijn. "Maar we blijven ook in de Glazentorenweg brouwen."





(KMJ/RLA)