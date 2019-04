Bromfietser zwaargewond bij aanrijding met personenwagen Koen Baten

16 april 2019



Een bromfietser is dinsdag zwaargewond geraakt nadat hij in aanrijding is gekomen met een personenwagen. Het ongeval gebeurde op de Tragel in Hofstade kort voor 15 uur. De bromfietser reed in de richting van Aalst toen een personenwagen de parking van de VDAB wilde oprijden. Vermoedelijk zag de bestuurder de brommer niet aankomen en stak ze de rijbaan over waarna het tot een aanrijding kwam. De bromfietser knalde op de flank en kwam hard op de grond terecht.

Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De bromfiets geraakte zwaar beschadigd en is volledig vernield. Ook de auto liep aanzienlijke schade op. De verkeershinder bleef beperkt.