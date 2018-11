Bromfietser riskeert geldboete na aanrijding met personenwagen, ook bestuurder personenwagen riskeert boete Koen Baten

22 november 2018

Voor een verkeersongeluk in de Schoolstraat in Nieuwerkerken vorig jaar riskeert A. H. een boete van 400 euro. Op 5 december 2017 reed hij met zijn bromfiets tegen een wagen. Ook de autobestuurster staat terecht.

De bromfiets zou op het moment van de feiten geen lichten gehad hebben en zijn passagier droeg ook geen helm. De bromfiets is een klasse A, maar kwam volgens getuigen met hoge snelheid aangereden. Zowel de bromfietser als zijn passagier raakten gewond bij het ongeval. De bestuurster van de wagen verkeerde in shock.Het openbaar ministerie vorderde voor beide beklaagden een geldboete van 400 euro. “Het klopt niet dat ik geen lichten op had of zonder brommer reed", aldus H. in de rechtbank. “Volgens mij was de wagen in fout want als zij gestopt was, dan was dit ongeval niet gebeurd", klinkt het. Politierechter Mireille Schreurs zal op 6 december uitspraak doen in de zaak.