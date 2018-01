Bromfietser gewond KOEN BATEN

19u51 0

Op de Ledebaan in Aalst zijn zondagnamiddag rond 13.30 uur een wagen en een bromfietser op elkaar gebotst. De wagen voerde vermoedelijk een manoeuvre uit waardoor de bromfietser verrast werd en ten val kwam. Die laatste raakte hierbij gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De schade aan de voertuigen was beperkt. Er was weinig of geen verkeershinder.