Bromfietser gewond bij aanrijding aan kruispunt Ledebaan Koen Baten

15 maart 2019

19u24 0

Op het kruispunt van de Ledebaan en de Koning Boudewijnlaan in Aalst is een motorrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen. De motorrijder reed de wagen aan in de flank. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De verkeershinder bleef door het ongeval relatief beperkt.