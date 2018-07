Bridgeclub Dirk Martens speelt voortaan in Keizershofhotel Rutger Lievens

16 juli 2018

De Bridgeclub Dirk Martens Aalst speelt voortaan niet meer in hotel Ibis maar in het Keizershofhotel aan de Hopmarkt. De club met 40 leden wil nieuwe leden aantrekken door initiatielessen te organiseren. "Onze club werd opgericht in 1979. Elke maandag- en donderdagavond komen we samen om te kaarten. Om nieuwe leden aan te trekken organiseren we vanaf september een achttal lessen bridge voor beginners", zegt Tony Samelaer van de Aalsterse bridgeclub.

Meer info op www.bridgeclub-aalst.be.