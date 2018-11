Breng je (oud maar bruikbaar) speelgoed naar Anna Pops en help kansarme kinderen Rutger Lievens

30 november 2018

16u11 1 Aalst Op zaterdag 1 en 8 december kan je je (gebruikt) speelgoed brengen naar schoenenwinkel Anna Pops in Aalst. Tina Daem van Anna Pops zamelt het speelgoed in en schenkt het aan Kerst in de Stad, dat een kerstfeest organiseert voor de minderbedeelden van Aalst.

“Met Kerstmis voor de deur, is het volop cadeautjestijd, maar niet iedereen kijkt evenveel uit naar deze periode. Gelukkig organiseert de vzw ‘Kerst in de stad’ elk jaar een gigantisch kerstfeest voor de minderbedeelden in en rond Aalst”, zegt Tina Daem. “Breng je oude, bruikbare, speelgoed zaterdag 1 en 8 december mee naar de winkel en steun het goeie doel. Wij zorgen voor het ‘patéken’ en de koffie.”

Anna Pops bevindt zich in de Eugeen Bosteelsstraat 10 in Aalst, dichtbij het stadspark.