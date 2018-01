Brantano wil lege kantoorruimte kwijt SCHOENENKETEN BETAALT MAANDELIJKS 100.000 EURO HUUR FRANK EECKHOUT

02u45 0 Foto Frank Eeckhout Brantano heeft plannen om de oude kantoorruimte ter vervangen door logistieke ruimte. Aalst Brantano wil af van de leegstaande kantoorruimte in Erembodegem. Nu betaalt de schoenenketen maandelijks meer dan 100.000 euro voor haar magazijn en kantoren op de site. "Momenteel onderhandelen we met de eigenaar om verder te investeren op de site. We zijn wel gebonden aan onze huurovereenkomst. De vernieuwde kantoren verhuren, zou een oplossing kunnen zijn", zegt CEO Dieter Pennickx.

Na de ondernemingsraad in december ontstond opnieuw wat onrust over de toekomst van het logistiek centrum in Erembodegem. De pogingen van de vakbonden om CEO Dieter Pennickx aan tafel te krijgen, draaiden allemaal op niets uit. Dat voedde uiteraard de geruchten dat ook de logistiek van Brantano wel eens zou kunnen verhuizen. Want de site in Erembodegem kost de schoenengigant maandelijks meer dan 100.000 euro aan huur. Enkele tienduizenden euro's zijn voor de huur van de kantoorruimte en die staat sinds de verhuis naar Mechelen zo goed als leeg. Toen eind vorig jaar plots ook de voorraad kledij verhuisde naar het logistiek centrum van Etam in het Nederlandse Zoetermeer, ging het resterende personeel, zo'n honderd mannen en vrouwen, ongerust het nieuwe jaar tegemoet.





Langetermijnvisie

Die ongerustheid wordt nu door CEO Dieter Pennickx de kop ingedrukt. "Ik heb van meet af aan gezegd dat we een langetermijnvisie hebben voor ons logistiek centrum in Erembodegem", sust Pennickx. "Ik begrijp dat er soms wat sociale onrust is, maar we kunnen niet alles in één keer aanpakken. Vorig jaar hebben we al 30 miljoen euro geïnvesteerd voor de vernieuwing van zestig van de honderd Brantano winkels. De resterende veertig winkels worden dit jaar aangepakt, ook goed voor een investering van 20 miljoen euro. Deze werken zijn een prioriteit om Brantano nieuw leven in te blazen. De cijfers tonen trouwens dat onze aanpak werkt."





Geduld

Pennickx vraagt aan het personeel om geduld te hebben. "We hebben plannen om te investeren in het logistiek centrum in Erembodegem, maar we zijn daarvoor afhankelijk van de eigenaar. De gesprekken hierover lopen. Het is onze bedoeling om het magazijn nog uit te breiden, maar daarvoor moet er een overeenkomst zijn om de oude kantoren te slopen. Ook wat de kledij betreft zien we in Erembodegem een toekomst. Het magazijn daar kan op termijn hét verdeelcentrum worden voor de online verkoop in Vlaanderen. We gaan de site in Erembodegem dus aanpassen aan de noden van morgen, maar dat vergt tijd", besluit Dieter Pennickx.