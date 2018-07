Brandweerzone Zuid-Oost heeft handen vol met wespenverdelging Koen Baten

17 juli 2018

16u45 3

De 9 brandweerkorpsen van zone Zuid-Oost hebben een achterstand van drie dagen om de wespen te bestrijden in hun regio. Het gaat dan om de zones Geraardsbergen, Lede, Wetteren, Wichelen, Erembodegem, Moorsel, Aalst, Ninove en Denderleeuw. Ook de meldkamer van Aalst krijgt dagelijks een dertigtal oproepen binnen over wespennesten die moeten uitgeroeid worden, en dat kunnen ze daar ook niet meer volgen. "Wij hebben op dit moment een achterstand van drie dagen, maar proberen om zo snel mogelijk bij de mensen langs te komen en hen te helpen", klinkt het bij de meldkamer in Aalst. Gisteren alleen al kwamen er een pak oproepen binnen, wat logisch is na het weekend, maar zo druk als nu is het nog maar zelden geweest. "Meestal doen we dit met een ploeg en kunnen we perfect volgen, maar de afgelopen dagen hebben we meestal drie ploegen ingezet. Vandaag werken er zelfs zes ploegen tegelijkertijd om alle wespennesten te verwijderen." Ook Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) kreeg te maken met een wespennest. Bij hem kwam de brandweer zondag ter plaatse om de nest te bestrijden. Hij bedankte de brandweer uitvoerig voor het geleverde werk.

