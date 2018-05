Brandweerwagen aangereden op weg naar interventie 07 mei 2018

Een personenwagen is zaterdagnamiddag iets na 12 uur ingereden op een voertuig van de Aalsterse brandweer. Het ongeval gebeurde op het kruispunt met de Siesegemlaan en de Kwalestraat. De brandweerwagen werd bestuurd door een officier op weg was naar een verkeersongeval op de E40 in Aalst. Aan het kruispunt met de verkeerslichten kwam hij uit de Kwalestraat en wilde hij links afslaan. Een andere bestuurder die richting het centrum van Aalst reed, merkte hem vermoedelijk te laat op en reed de brandweerwagen vol in de flank aan. De klap was bijzonder hevig en beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Er vielen geen gewonden bij de aanrijding. (KBD)