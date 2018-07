Brandweer overbelast door oproepen voor wespenverwijdering Koen Moreau

26 juli 2018

17u32 0 Aalst De zonale meldkamer van de brandweerzone Zuid-Oost wordt bedolven door oproepen voor het verwijderen van wespen.

"We raden mensen aan om op internet via wespennest.vlaanderen een aanvraag te doen", luidt het bij de brandweer. Het verdelgen van een wespennest door de brandweer is niet gratis, maar kost 30 euro.