Brandweer opgeroepen voor schouwbrand Koen Baten

27 december 2018

10u31 0

In de Keimolen in Moorsel is de brandweer gisterenavond opgeroepen voor een schoorsteenbrand in een woning. De brand ontstond iets na 20.00 uur gisterenavond, vermoedelijk omdat de schouw niet naar behoren werkte. De schade bleef minimaal en de bewoners raakten niet gewond. De schoorsteen werd gereinigd door de brandweer.