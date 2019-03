Brandweer nog ganse dag in de weer met stormschade: meer dan 200 oproepen KOEN MOREAU

11 maart 2019

17u51 0 Aalst De verschillende brandweerposten voor de hulpverleningszone Zuid-Oost zijn ook maandag nog gans de dag in de weer met het afhandelen van oproepen voor stormschade.

In Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Lede, Ninove, Wetteren en Wichelen was de brandweermannen ook maandag quasi onafgebroken in weer. “De teller staat momenteel op meer dan 200 afgewerkte interventies en er zijn nog bijzonder veel wachtenden”, aldus de brandweer.

Ook in de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen was het maandag nog alle hens aan dek. “Wij waren tot 16 uur bezig en deden een 30-tal tussenkomsten”, vertelt Dirk Van Wayenberghe, overste van brandweerpost Herzele.

Naar aanleiding van de overbelasting bij de noodnummers 100/112 en 1722 wijst de brandweer er op dat niet dringende hulp eveneens online kan aangevraagd worden via https://zuid-oost.hulpverleningszone.be en www.bvlar.be.