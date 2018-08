Brandweer houdt waterpeil vijver Kareeloven in de gaten Rutger Lievens

09 augustus 2018

13u40 0 Aalst De brandweer zal de komende dagen het waterpeil van de Kareeloven-vijver in Hofstade in de gaten houden, maar het waterpeil zal niet kunstmatig worden verhoogd.

Enkele buurtbewoners sloegen alarm bij schepen van Dierenwelzijn Dylan Casaer (Lijst A) dat er heel weinig water stond in de vijver in Hofstade. De vissen in de vijver zouden bedreigd zijn. "We vroegen de brandweer er te controleren. In de vijver mogen geen vissen worden uitgezet. Er werden bij de controle ook geen dieren in nood gevonden", zegt schepen van Dierenwelzijn Dylan Casaer (Lijst A). "Met deze vaststelling en de voorspelde regen voor de komende dagen, zal de brandweer het waterpeil in deze vijver niet kunstmatig verhogen maar wél de zaak opvolgen."

Tijdens de voorbije hittegolf kwam de stad al tussenbeide in de Burchtstraat in Aalst, waar de vissen in de museumgracht vers water kregen. Het peil van het water was door zo erg gezakt dat de vissen zich verzameld hadden in een laatste lagergelegen poeltje. Een groter drama speelde zich af in Gerstjensvijver in Erembodegem, waar heel wat uitgezette vissen de dood vonden door de droogte en het zakkende water. Volgens Natuurpunt is het de bedoeling dat die vijver elk jaar droog komt te staan en is het verboden om er vissen in uit te zetten.