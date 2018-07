Brandweer haalt dode vissen uit Dender 16 juli 2018

Aan de Dender in Aalst heeft de brandweer zaterdagochtend de dode vissen uit het water gehaald die er vrijdag ontdekt werden. De Vlaamse milieumaatschappij kwam toen ter plaatse en startte een onderzoek naar de vissterfte. In totaal waren er zo'n 20-tal vissen die in het water lagen. Na het onderzoek werden de dieren niet verwijderd en bleven ze op het water drijven. Een bewoner belde daarom zaterdagochtend opnieuw de brandweer. Zij kwamen nu met een boot ter plaatse om de overleden vissen uit het water te scheppen. De vissen kwamen vermoedelijk van Denderleeuw, waar vorige week een tekort aan zuurstof was in het water. Mogelijk is er ook een klein zuurstoftekort in Aalst door de hitte, maar voorlopig sterven er geen vissen meer en is het niet nodig om zuurstof bij te pompen in het water. (KBD)