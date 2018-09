Brandweer bevrijdt kat na 24 uur uit verluchtingskoker Koen Baten

04 september 2018

18u22 8 Aalst Enkele leden van de Aalsterse brandweer hebben deze ochtend rond 10 uur een zwarte kat uit een verluchtingsschacht gered nadat ze daar 24 uur in opgesloten zat.

De kat was gaan wandelen in een appartementsgebouw in de Ridderstraat in Aalst. Om een of andere reden was het beestje op het dak geraakt en daarna op het dak van het Sint-Maartensinstituut gekropen waarna ze in een verluchtingskoker 4,5 meter naar beneden viel. De brandweer werd verwittigd en vroeg de toestemming aan de school om via hun gebouw het beestje te bevrijden. De school stemde direct toe en liet de brandweer zelf een gat maken in de muur waar de kat zat opgesloten. Na een kwartier was het beestje uit zijn benarde positie gered en kon het weer verenigd worden met de gelukkige eigenaar.