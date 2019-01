Brandje in machinekamer van schip dat bio-ethanol transporteert Koen Baten

09 januari 2019

20u15

Langsheen de Tragel in Hofstade is er in een machinekamer van een vrachtschip rookontwikkeling ontstaan om een nog onbekende reden. De rookontwikkeling werd snel opgemerkt en de Aalsterse brandweer werd verwittigd. Het schip vervoert bio-ethanol voor Tereos Syral, maar was op het moment van de brand ook leeg. “De machinekamer is ook afgesloten van de rest van het schip, waardoor er geen direct gevaar was dat de brand zich verder kon verspreiden", zegt burgemeester Christoph D’haese. Enkele brandweerlieden konden de beginnende brand snel doven waardoor ook de schade beperkt bleef. Bio-ethanol is uiterst brandbaar en kan voor ontploffingsgevaar zorgen, maar daar is de brandweer op voorzien. “Ons korps beschikt over een speciaal schuim, als er ooit brand uitbreekt waarbij ethanol betrokken is kunnen we hiermee snel ingrijpen", vertelt D’haese. De tank was nu ook al klaar gezet voor het geval dit nodig was, maar uiteindelijk was het niet nodig om met het schuim in te grijpen. Het vaartuig werd verlucht door de brandweer en er werd nog een grondige controle gedaan van de machinekamer.