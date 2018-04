Brandje in elektriciteitskast 17 april 2018

In het Sint-jozefscollege op de Evangeliestraat in Aalst brak gisterenochtend rond 09.00 uur een kleine brand uit in een van de gebouwen van de school. Een zekering in een elektriciteitskast begon te smelten en zorgde voor een kleine brand. Het vuur kon geblust worden door iemand van de school zelf. Niemand raakte gewond en de school moest niet geëvacueerd worden. De brandweer van Aalst kwam wel nog ter plaatse om een controle te doen van het gebouw.





(KBD)