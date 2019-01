Brand bij bedrijf op industrieterrein Koen Baten

07 januari 2019

Op het industrieterrein in Erembodegem is deze morgen rond 06.45 uur brand ontstaan bij techniplex. Het ging om een kleine brand die door de werknemers snel werd opgemerkt. De brandweer werd verwittigd, maar bij aankomst was het vuur al gedoofd door de werknemers. Wat de brand net veroorzaakte is niet duidelijk. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.