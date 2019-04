Brainstorm mee over de toekomst van ons erfgoed in café Den Biekorf Rutger Lievens

18 april 2019

17u28 2 Aalst Erfgoedcel Denderland wil samen met jou en vier streekbiertjes de toekomst van het erfgoed in Aalst en omgeving bespreken. Doe mee aan de enquête en kom naar Toogpraat in café Den Biekorf op 29 mei.

Coördinator van Erfgoedcel Denderland, Pieterjan Buggenhout, legt uit: “Voor onze nieuwe beleidsperiode willen we graag de mening kennen van de bevolking over enkele erfgoedvraagstukken. Zo kunnen we de komende jaren werk maken van het erfgoed dat nauw aan het hart ligt. Wie de korte enquête invult op erfgoedceldenderland.be maakt kans op een groepsdeelname aan escape game ‘De klopjacht op Jan de Lichte’ in het belfort van Aalst (ter waarde van max. 180 euro)”, zegt hij. De enquête loopt tot en met woensdag 22 mei.

Het blijft echter niet alleen bij een enquête. “Aangezien de beste ideeën besproken worden aan de toog is iedereen ook welkom op onze Toogpraat-avond. We schotelen dan vier streekbieren voor. In ruil voor deze traktatie ontvangen wij dan wel graag ieders mening. We schotelen samen met de biertjes namelijk enkele vragen voor. Uiteraard geven we bij de bieren ook de nodige achtergrondinformatie en degustatietips”, klinkt het.

PRAKTISCH

• Locatie: Café Den Biekorf

• Tijdstip: woensdag 29 mei 2019, 20 tot 21.30 uur

• Inschrijven is gratis en verplicht via het formulier op erfgoedceldenderland.be