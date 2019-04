Boze Eendracht-fans boycotten match SUPPORTERSCLUBS WILLEN ZO ONVREDE OVER VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKEN TONEN Koen Baten

02 april 2019

12u30 0 Aalst Verschillende supportersclubs, Onion Party Crew en de vzw Supporters Eendracht Aalst stellen veiligheidsverantwoordelijke en de hoofdsteward in gebreke. De aanleiding is het dumpen van bouwafval, kapotte flessen, balken en verkeersborden, wat gebruikt werd bij de rellen op 24 februari in de match tegen RWDM. "Wij willen het bestuur op hun verantwoordelijkheid wijzen", klinkt het.

De ingebrekestelling komt er na de rellen die ontstaan zijn tijdens de match tegen RWDM van 24 februari. "Dit afval gaf munitie aan de supporters om de rellen op te starten en daarna stadionverboden te kunnen uitschrijven", klinkt het. "Iedereen die ingaat tegen het bestuur en hun beslissingen wordt gepakt en dat pikken we niet meer." Het zit de Aalsterse fans duidelijk hoog. Ze willen de match tegen Deinze boycotten door niet op te dagen. "Ze houden een heksenjacht op de fanatieke supporters en dat kan niet de bedoeling zijn. Onze veiligheid garanderen kunnen Filip en Piet duidelijk niet. Dat hebben ze bewezen toen de situatie na de wedstrijd tegen RWDM volledig uit de hand liep."

Voorbeelden genoeg

Volgens de club zijn er voorbeelden genoeg. "Er worden burgerrechtelijke procedures opgestart door de club tegen supporters die het aandurfden om het clubrestaurant binnen te gaan. Een Vlaamse Leeuw mag niet, maar supporters van de bezoekers mogen wel provocerende spandoeken uitrollen, en ga zo maar verder", klinkt het.

Dat het afval daar gedumpt wordt door beide heren is voor de supporters de druppel. "We vragen een gesprek met het clubbestuur én burgemeester Christoph D'Haese dat door alle supporters kan worden bijgewoond om te praten over de positie van beide zogenaamde veiligheidsverantwoordelijken", klinkt het. Na de rellen werden er ook al verschillende veiligheidsmaatregelen uitgesproken naar de supporters.

Boycot

Tijdens de wedstrijd van Eendracht Aalst tegen Deinze zullen er dus minder supporters zijn, daarna zijn ze wel van plan om massaal naar Seraing te trekken en te supporteren. "Wij hopen dat iedereen ons voorbeeld volgt om zo misschien gehoord te worden door de club. Misschien begrijpen ze het pas wanneer we hen raken op de meest gevoelige plek en dat is hun portefeuille", besluiten de supporters.

De club was niet bereikbaar om te reageren.