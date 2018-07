Bouw Lidl gestart 16 juli 2018

De werken aan de nieuwe Lidl aan het Burgemeestersplein in Aalst zijn gestart. In januari van dit jaar opende Lidl al een nieuw filiaal aan de Gentsesteenweg, vlakbij de grens tussen Aalst en Erpe-Mere. Eind 2019 zal het filiaal aan het Burgemeestersplein klaar zijn. "We zijn volop gestart met de werken", zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. "Deze Lidl is volledig uitgewerkt volgens onze laatste standaarden en zal in totaal zo'n 1.400 m² groot zijn. Eind dit jaar willen we daar een gloednieuw filiaal openen waar zo een 35 mensen aan de slag zullen gaan", aldus de woordvoerster.





(RLA)