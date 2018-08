Boudewijnlaantunnel opent op autoloze zondag Frank Eeckhout

06 augustus 2018

18u43 1

Op Autovrije Zondag 16 september opent de tunnel op de Boudewijnlijn in Aalst.

Maandag heeft de aannemer de werken aan de Boudewijnlaantunnel hervat. Die werken liggen nog steeds op schema. "Midden september 2018 zullen de tunnels klaar zijn voor het verkeer", zegt Agentschap Wegen en Verkeer. "Op 16 september krijgt het publiek een unieke blik achter de tunnels. Je kan dan de tunnels onder de Gentsesteenweg feestelijk inlopen of inwandelen. Van 10 tot 18 uur gaan de tunnels open en valt er heel wat te beleven. In de namiddag is er een loopwedstrijd van 7 km met start en finish in de tunnels. Inwoners van Aalst lopen gratis mee. Er zijn een hele dag optredens, met hapjes en drankjes." Info en inschrijvingen op www.ringaalst.be.