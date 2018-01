Botsing met auto op 150 meter van huis 02u45 0 Foto Koen Baten De rode Toyota belandde op zijn zij na aanrijding door Nissan (rechts).

Op de Brusselsesteenweg in Aalst is gisteravond rond 18.15 uur een wagen op zijn zij beland nadat die werd aangereden door een auto die uit zijn parkeerplaats wilde vertrekken. Het oudere koppel was met hun Toyota op weg naar huis toen het op 150 meter van hun woonplaats mis ging. Een Nissan die geparkeerd stond langs de Brusselsesteenweg vertrok plots en merkte de aankomende wagen niet op. De bestuurder raakte hem vooraan in de flank waardoor de wagen kantelde en op zijn zij terecht kwam. De inzittenden kwamen er met de schrik vanaf en liepen geen verwondingen op. De wagens liepen aanzienlijke schade op en moesten beiden getakeld worden. De brandweer van Aalst kwam de rijbaan schoonmaken. Door het ongeval was er in beide richtingen hinder voor het verkeer, dat beurtelings moest passeren. Een uur later was de rijbaan weer vrij. (KBD)