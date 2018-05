Boterhammetjes eten aan het museum 18 mei 2018

Voor het tiende jaar op rij was er in Aalst 'Boterhammen in het Museum' en na tien jaar is dat fairtrade-event nog altijd springlevend.





Op de binnenkoer van het stedelijk museum was het gisterenmiddag een gezellige boel met personeelsleden van de stad en anderen die er hun boterhammetjes kwamen opeten. De stad gaf een fairtrade-drankje en een dessert aan de aanwezigen.





"Ik had op Facebook gelezen dat dit vandaag plaatsvond. Mijn man werkt bij DvM en dus spraken we af in het museum deze middag. Ik vind het best gezellig hier. Ik zou zeggen: echt Oilsjt Positief", zegt Petra Verleysen. Het was schepen Iwein De Koninck (CD&V) die Boterhammen in het Museum tien jaar geleden opstartte. "10 jaar later is het nog steeds hip en springlevend", zegt hij. (RLA)