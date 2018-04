Bordspel leert kinderen omgaan met geld 04 april 2018

Bij de stad en OCMW kunnen lagere scholen uit Aalst voortaan het bordspel 'GeldWeg' gratis ontlenen. "Via dit spel leren leerlingen van eerste, tweede en derde graad lager onderwijs op een creatieve en speelse manier kritisch omgaan met geld", zegt de stad. "'GeldWeg' is een bordspel dat vertrekt van het principe 'jong geleerd is oud gedaan'. Het biedt de lagere school een educatief pakket aan dat uniek is. Het wil kinderen op een creatieve en speelse manier kritisch leren omgaan met geld. Door de juiste keuzes te leren maken en bewust te leren anticiperen op onvoorziene kosten en omstandigheden groeien de leerlingen op tot kritische consumenten."





Er zijn gratis sessies waarbij het spel aan leerkrachten wordt aangeleerd. Een sessie vindt plaats op 19 april om 13 uur in De Werf en een andere op 17 mei om 13 uur in De Maretak. (RLA)